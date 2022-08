Jens Petter Hauge verlässt Eintracht Frankfurt Richtung Belgien

Jens Petter Hauge hat bei Eintracht Frankfurt aktuell keine Rolle gespielt. Der Norweger wechselt deshalb für ein Jahr in die belgische Liga.

Wie SPORT1 weiß, besitzt der letztjährige Pokalsieger keine Kaufoption. Hauge packte es zuletzt nicht mehr in den Kader der Hessen und soll nun in der Jupiler League reifen. Gent hat zudem Chancen auf die Europa League, der Klub trifft in den Playoffs auf Omonia Nikosia. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)