Schwimm-EM: Vizeweltmeister Märtens gewinnt Silber über 800

Märtens (l.) holt bei der EM in Rom Silber über 800 m © AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT

Vizeweltmeister Lukas Märtens hat den deutschen Schwimmern bei der EM in Rom die zweite Medaille beschert.

Vizeweltmeister Lukas Märtens hat den deutschen Schwimmern bei der EM in Rom die zweite Medaille beschert.

Der 20-Jährige aus Magdeburg schlug im Endlauf über 800 m Freistil nach 7:42,65 Minuten als Zweiter an. Gold ging an den fünfmaligen Weltmeister Gregorio Paltrinieri aus Italien (7:40,86). Bronze holte sein Landsmann Lorenzo Galossi (7:43,37).

Titelverteidiger Michailo Romantschuk, der wegen des Krieges in seiner ukrainischen Heimat mit Märtens und Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock trainiert, wurde nur Vierter (7:45,03).

Sven Schwarz (Hannover/7:47,36) belegte Platz fünf. Märtens hatte bei der WM in Budapest vor sieben Wochen Silber über 400 m Freistil gewonnen, auf dieser Strecke rechnet er sich auch in Rom gute Medaillenchancen aus. Das erste Edelmetall für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) hatte am Freitag Märtens' Lebensgefährtin Isabel Gose ebenfalls über 800 m geholt.