Bayer Leverkusen: Amine Adli bei Rückkehr erneut verletzt

Amine Adli von Bayer Leverkusen hat sich bei seiner Rückkehr bei der 1:2-Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg erneut verletzt.

Adli war am Samstag nach über vier Monaten nach einem Sehnenriss im Oberschenkel in den Kader zurückgekehrt und war in der 62. Minute eingewechselt worden.