BVB: Dritter Treffer durch Wolf in Freiburg irregulär? Moukoko aktiv im Abseits

Streich ärgert sich über Treffer von Wolf

„Es steht in der Richtung vor dem Tor ein Spieler von Dortmund im Abseits“, erklärte Streich. „Aber so ist das halt. Sonst steht es 1:2 und wir können noch das 2:2 schießen.“

Perl hätte reagieren und Welz in die Review Area schicken müssen, was jedoch auch nicht passierte. Besonders bitter für Freiburg: Erst in der Vorwoche wurde ein Schalker Tor in Köln nach VAR-Eingriff in einer ähnlichen Szene nicht gegeben.