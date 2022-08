EM: Medaillenregen für deutsche Bahnradfahrerinnen - Gold für Hinze und Kröger

Die deutschen Bahnradfahrerinnen überzeugen weiterhin bei den Europameisterschaften in München. Am Samstag gibt es gleich zweimal Gold.

Die deutschen Bahnradfahrerinnen trumpfen bei den Europameisterschaften in München mächtig auf.

Sprinterin Emma Hinze gewann in ihrem zweiten Start ihr zweites Gold. Die 24-Jährige aus Cottbus siegte am Samstag im nicht-olympischen 500-m-Zeitfahren und dominierte dabei die Konkurrenz in 32,668 Sekunden.