Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – VfL Bochum 1848, 3:2 (2:2)

Der VfL Bochum 1848 hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 2:3-Niederlage gegen die TSG 1899 Hoffenheim lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. In den 90 Minuten war die TSG im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Bochum und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.