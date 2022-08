Formel E: Verrückter Massencrash überschattet Seoul-Rennen

Triebwerk – Best Of Sound

In Seoul steht das vorletzte Saisonrennen auf dem Programm. Aber Regen macht das Rennen zum totalen Chaos samt Massencrash.

Irre Szene in der Formel E!

Der vorletzte Saisonlauf in Seoul war noch keine Runde alt, da setzten gleich acht (!) Piloten ihre Autos in die Leitplanke. Besonders spektakulär beendete der Noch-Champion Nick de Vries sein Rennen. Er fuhr mit seinem Auto unter den Wagen von Sébastien Buemi.

In einer schnellen Rechtskurve mit zwei Scheitelpunkten am Ende der Runde rutsche zuerst Jaguar-Ersatzmann Norman Nato in die Leitplanke. Im Sekundentakt kamen dann die folgenden Einschläge. Buemi war als Nummer zwei dran, während de Vries als Dritter unter Buemi landete.