Rote Karte und Eigentor: RB-Kollegen vermiesen Timo Werners Traumdebüt

Szoboszlai sieht Rot nach Tätlichkeit

Zuvor wurde den Gastgebern in der 11. Minute ein Treffer nach VAR-Check verwehrt. RB-Neuzugang David Raum hatte den Ball mit der Hand gespielt, ehe ihn Dani Olmo ins lange Eck schlenzte.

Nachdem Köln durch Florian Dietz in der 40. Minute ausglich, sah Leipzig-Stürmer Dominik Szoboszlai nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Der Ungar hatte Florian Kainz mit seinem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen.

„Es war ein Foul von mir, dann spüre ich einen Ellenbogen“, sagte Kainz bei Sky. „Ich weiß nicht, ob es eine Rote Karte ist, es ist so entschieden worden“. Tedesco zeigt sich als fairer Sportsmann und stellte fest, dass man die Rote Karte geben könne.

Gvardiol unterläuft Eigentor

Damit musste RB die zweite Hälfte in Unterzahl spielen, was das Team von Trainer Domenico Tedesco nicht davon abhielt, erneut in Führung zu gehen.