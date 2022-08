3. Liga: Morey feiert Pflichtspiel-Comeback für BVB II nach 14 Monaten Pause

Am vierten Spieltag der 3. Liga fährt der BVB II einen Sieg gegen Essen ein, was jedoch ein bisschen zur Nebensache gerät. Dafür geht Dynamo Dresden als Verlierer vom Platz. Zwickau wird von Leverkusen-Schreck Elversberg deklassiert.

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga vor der Rekordkulisse von 11.079 Fans 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger Rot-Weiss Essen gewonnen. Mateu Morey absolvierte dabei sein erstes Pflichtspiel seit seiner Horrorverletzung vor gut 14 Monaten.

Der Rechtsverteidiger stand in der Startelf und wurde zur Halbzeitpause von Lion Semic ersetzt. Morey fiel regelmäßig mit guten Offensivaktionen auf, scheute auch keine Zweikämpfe.

Nach zuletzt zwei Siegen hat Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in der 3. Liga wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Sachsen verloren bei Viktoria Köln mit 1:2 (1:2). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

1860 wahrt weiße Weste und Spitzenplatz

Ahmet Arslan (14.) brachte Dynamo zwar in Führung, doch Robin Meißner (23./43.) schoss die Rheinländer zur Halbzeit mit 2:1 in Front. Für die Viktoria war es der dritte Sieg in Folge.