3. Liga: 1860 München feiert vierten Sieg - Dynamo Dresden verliert in Köln

Nach zuletzt zwei Siegen hat Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden in der 3. Fußball-Liga wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.

Ahmet Arslan (14.) brachte Dynamo zwar in Führung, doch Robin Meißner (23./43.) schoss die Rheinländer zur Halbzeit mit 2:1 in Front. Für die Viktoria war es der dritte Sieg in Folge.