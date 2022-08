2. Liga: Holstein Kiel – Eintracht Braunschweig, 3:0 (1:0)

Eintracht Braunschweig hat in der neuen Saison noch nicht Fuß gefasst. 0:3 lautete das Ergebnis gegen Holstein Kiel am Ende.

Zur Pause wussten die Störche eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Am Schluss schlug Kiel Braunschweig mit 3:0.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Holstein Kiel in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Neben Eintracht Braunschweig gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 0:9 – das Torverhältnis des Schlusslichts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legten die Gäste hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.