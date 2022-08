0:2 gegen den HSV: Bielefeld tief in der Krise

Arminia Bielefeld ruscht in der 2. Liga immer weiter ab © FIRO/FIRO/SID

Arminia Bielefeld rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Der Erstliga-Absteiger unterlag gegen den Hamburger SV 0:2 (0:1) und wartet nach vier Spieltagen noch immer auf den ersten Punkt. Der HSV setzt sich dagegen nach dem dritten Sieg in der Spitzengruppe fest. Ransford-Yeboah Königsdörffer (28.) und der eingewechselte Laszlo Benes (74.) trafen zum verdienten HSV-Sieg.