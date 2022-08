2. Bundesliga: HSV verschlimmert Bielefeld-Krise - Derbysieg für den KSC

Bewegender Abschied: So emotional war Seelers Trauerfeier

Arminia Bielefeld bekommt noch keinen Fuß auf den Grund in der 2. Bundesliga. Der Bundesliga-Absteiger hat sein Heimspiel gegen den Hamburger SV mit 0:2 (0:1) verloren und ist damit nach dem 4. Spieltag weiterhin punktlos. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Die Gäste bestimmten von Beginn an die Partie, doch die Mannschaft von Trainer Tim Walter blieb zunächst ohne hochkarätige Torchancen. In der 28. Minute erlöste Ransford-Yeboah Königsdörfer sein Team und erzielte die Führung für die Rothosen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Hervorgegangen war der Treffer aufgrund eines Fehlers in Bielefelds Hintermannschaft, wodurch der 20-Jährige frei vor Keeper Stefanos Kapino auftauchte. Das 1:0 war für ihn keine schwere Übung mehr. Königsdörfer war damit erst der zwei Torschütze für das Walter-Team. Die vorherigen drei Tore schoss Stürmer Robert Glatzel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Sandhausen feiert Derbysieg

Nach dem Wiederanpfiff waren die Hamburger weiterhin das spielbestimmende Team, doch auch die Hausherren hatten Möglichkeiten zum Ausgleich. Jedoch schockte der eingewechselte Laszlo Benes die Arminia in der 74. Minute. Der Linksfuß nahm sich aus rund 20 Metern ein Herz und erzielte traumhaft das 2:0 für den HSV.

Derweil feierte der Karlsruher SC einen spektakulären Derbysieg im Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Nach einem zweifachen Rückstand drehte das Team von Coach Christian Eichner die Partie in der Schlussphase und gewann mit 3:2 (1:1).

Bereits in der zehnten Minuten brachte David Kinsombi die Gäste mit 1:0 in Front. Der KSC hatte allerdings eine Antwort parat und glich nach schöner Kombination in Person von Malik Batmaz aus (32.).