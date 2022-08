Rückkehrer Werner sofort in Leipzigs Startelf

Fußball-Nationalspieler Timo Werner steht bei seinem Comeback im Trikot von RB Leipzig gleich in der Startelf. Trainer Domenico Tedesco bot den 26-Jährigen für den Bundesliga-Heimauftakt gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gemeinsam mit „Fußballer des Jahres“ Christopher Nkunku im Angriff auf.

Werner hatte bereits von 2016 bis 2020 für die Sachsen gespielt und erzielte bislang in 159 Pflichtspielen 95 Tore. In zwei durchwachsenen Jahren in London gewann Werner zwar 2021 die Champions League, kam in der abgelaufenen Saison jedoch viel zu wenig zum Einsatz.