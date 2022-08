Frodeno verpasst Hawaii - Karriereende 2023

Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno (40) ist auf der Zielgeraden seiner Triathlon-Karriere vom Pech verfolgt. Nach einem Sturz beim Rad-Training musste er seinen nächsten WM-Start absagen. In einem Video bei Instagram erklärte Frodeno sichtlich gezeichnet seinen Verzicht auf den Ironman auf Hawaii am 8. Oktober. Schon die Titelkämpfe im Mai in St. George/Utah hatte er nach einem Teilanriss der Achillessehne verpasst.