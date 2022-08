La Liga: Keine weitere Trainerstation! Ancelotti kündigt Karriereende bei Real an

Einer der größter Trainer des Fußballs hört nach seinem zweiten Madrid-Kapitel auf. In einem Interview erklärt Carlo Ancelotti seine Entscheidung, kommentiert seine Titelausbeute und analysiert seinen Wandel als Coach.

Trainer-Ikone Carlo Ancelotti wird seine Karriere als Fußballlehrer von Real Madrid beenden und für keinen weiteren Verein mehr an der Seitenlinie stehen. Das gab der 63-jährige Italiener im Gespräch mit Il Messaggero bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

„Diese Etappe in Madrid wird meine Karriere beenden. Nach den Blancos werde ich mich zurückziehen“, erklärte Ancelotti, der bereits zwischen 2013 und 2015 die Königlichen trainiert hatte. Real sei die Spitze des Fußballs, weswegen es nach dieser Erfahrung sinnvoll sei, dem Ganzen ein Ende zu setzen.

Ancelotti Titel-Sammler sondergleichen

Mit bislang 24 Titeln, darunter vier Champions-League-Siegen, wird der 63-Jährige als einer der erfolgreichsten Trainer in die Geschichte eingehen. Keiner führte seine Mannschaft so häufig zum Henkelpott wie Ancelotti. Erst am Mittwoch holte „Carletto“ nach einem Sieg über Eintracht Frankfurt den UEFA Supercup.