Ruder-EM: Deutschland-Achter verpasst Medaille und wird nur Vierter

Der Deutschland-Achter geht bei den European Championships in München leer aus. Das neuformierte Flaggschiff muss sich mit Platz vier begnügen.

Enttäuschung bei der Heim-EM: Der Deutschland-Achter hat bei den European Championships in München die erhoffte Medaille überraschend verpasst.

Das neuformierte Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV), das ein Jahr nach der Olympia-Silbermedaille in Tokio auf sechs Plätzen neu besetzt war, kam am Samstag auf der Regattastrecke in Oberschleißheim nur als viertes Boot ins Ziel.