Ski Alpin: Traditionsstrecke Lake Louise aus Rennkalender gestrichen

Gründe für diese Entscheidung der Veranstalter in Lake Louise sollen finanzielle Aspekte sowie interne Streitereien um die Sperrung des Skiressorts im Banff-Nationalpark an den Weltcup-Wochenenden sein.

Wasmeier gelingt historischer Sieg in Lake Louise

Lake Louise ist bereits seit über 40 Jahren Austragungsort. Jahrelang war der Ort in den Rocky Mountains der Auftakt in die Speed-Weltcups. Im Jahr 2019 feierte Thomas Dreßen in der Abfahrt den Sieg. Den ersten Super-G in Lake Louise überhaupt konnte Markus Wasmeier 1991 für sich entscheiden.