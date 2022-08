Bahnrad, EM in München: Brennauer und Kröger kämpfen um Gold - Hinze stark

Die deutschen Bahnrad-Asse haben bei den Europameisterschaften in München die nächsten Medaillen sicher. Lisa Brennauer und Mieke Kröger stehen in der Einerverfolgung im Gold-Finale.

Einen Tag nach dem goldenen Auftakt zogen die Ausdauerspezialistinnen Lisa Brennauer und Mieke Kröger in das Gold-Finale in der Einerverfolgung ein. Auch die Sprinterinnen Emma Hinze und Pauline Grabosch weckten Hoffnungen auf weiteres Edelmetall.

Weltmeisterin Brennauer sorgte am Samstagvormittag in 3:21,138 Minuten für die Bestzeit in der Qualifikation und untermauerte ihre Favoritenrolle für das Finale am Abend.