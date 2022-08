Bundesliga: Leipzig - Köln, Hertha - Eintracht, Werder - Stuttgart LIVE im TV, Stream, Ticker

Diese Baumgart-PK geht in die Geschichtsbücher ein

Der 1. FC Köln muss nach dem Abgang von Anthony Modeste auswärts bei RB Leipzig ran. Hertha BSC will gegen Eintracht Frankfurt eine mögliche Krise abwenden. Stuttgart ist bei Werder zu Gast.

Anschließend an den Wechsel des Torjägers zu Borussia Dortmund sind die Domstädter auswärts bei RB Leipzig gefordert. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Sachsen dürften mit dem Remis zum Auftakt in Stuttgart unzufrieden gewesen sein und nun den ersten Dreier der Saison anpeilen. Köln startete hingegen erfolgreich mit einem 3:1-Sieg gegen Schalke 04 in die neue Spielzeit.

Hertha BSC will gegen Frankfurt den ersten Saisonsieg

Andernorts deutet sich eine Krise an: Hertha BSC steht nach dem Pokal-Aus und der Derby-Pleite gegen Union Berlin unter Zugzwang. Das Team von Trainer Sandro Schwarz erwartet Eintracht Frankfurt im Olympiastadion.

Für den VfB Stuttgart geht es derweil in den hohen Norden. Die Schwaben treten bei Aufsteiger Werder Bremen an, es kommt zum Duell zweier Mannschaften, die am ersten Spieltag jeweils unentschieden gespielt haben.