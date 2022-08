Griner-Prozess: Russischer Diplomat bestätigt Verhandlungen

Die in Russland zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Griner darf sich Hoffnungen auf eine Rückkehr in die ihre Heimat machen.

Die in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilte US-Basketballerin Brittney Griner darf sich Hoffnungen auf eine Rückkehr in ihre Heimat machen. Ein russischer Diplomat hat am Samstag bestätigt, dass Russland und die USA Verhandlungen über einen Austausch der 31-Jährigen begonnen hätten. Ein Modell war, dass im Gegenzug zur Freilassung von Griner und dem Autoteilehändler Paul Whelan der russische Waffenhändler Viktor Bout in seine Heimat zurückkehren könnte, der in einem US-Gefängnis einsitzt.