Hertha BSC plant Gründung einer Frauen-Mannschaft - Spielbetrieb ab 2023/24 geplant

Als letzter der 18 Bundesligisten könnte Hertha BSC bald eine Frauen-Mannschaft an den Start schicken. Erstmals soll eine Frauen-Mannschaft in der Saison 2023/24 am Spielbetrieb teilnehmen.