Königsblauer Kinoabend! FC Schalke zeigt Doku-Serie im Stadion

Der Bundesligist aus dem Ruhrpott zeigt die ersten Episoden seiner mit Spannung erwarteten Doku-Serie zum emotionalen Aufstiegsjahr im Stadion. Ausgestrahlt werden soll die Langzeitdokumentation ab dem 15. September zwar auf RTL+, zur Premiere kommt es aber schon am 9. September in der Veltins-Arena.

„Tiefe Einblicke in die königsblaue Seele“

Die Aufnahmen fangen „das einzigartige Comeback des Vereins in all seinen Facetten ein und geht dabei weit über den Fußballalltag hinaus. Neben großen Fan-Momenten blickt das authentische Porträt auch auf den beispiellosen Umbruch, den die Knappen auf allen Ebenen hinter sich haben“, schrieb der Verein in einer Mitteilung. „Der Klub lässt im Moment einer existenziellen Krise tiefe Einblicke in die königsblaue Seele zu.“