Transfer-Panne! Talent von RB Leipzig aufgrund eines Registrierungsfehlers zum Zuschauen gezwungen

Der 21-Jährige wurde im Sommer von RB Leipzig an den irischen Klub Sligo Rovers ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts mehr. Wie der Verein bekannt gab, ist den Verantwortlichen bei der Registrierung ein Fehler unterlaufen, weshalb Hartmann in diesem Jahr nicht mehr spielberechtigt ist.