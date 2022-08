Flick über Voss-Tecklenburg: „Traue ihr jede Aufgabe zu“

Von der Frauen-EM in England, bei der die deutsche Mannschaft erst im Finale den Gastgeberinnen unterlegen war, nehme er "natürlich Dinge mit". Ihm habe es zum Beispiel "sehr gut gefallen, wie die beiden Innenverteidigerinnen bei Ballbesitz sofort angedribbelt haben. Der Fußball, den unsere Frauen gespielt haben, der ist schon außergewöhnlich, auf hohem Niveau, mit dieser hohen Intensität. Das wünschen wir uns im DFB von allen unseren Mannschaften."

Nun gelte es, den einst führenden Frauenfußball in Deutschland wieder nachhaltig in die Spitze zu führen. "In meinen Gesprächen mit Martina und einigen Nationalspielerinnen habe ich herausgehört, dass es ihnen vor allem darum geht, dass sich die Bedingungen weiter angleichen müssen", berichtete Flick.