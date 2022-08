FC Bayern: Uli Hoeneß erklärt Hauptaufgabe von Trainer Julian Nagelsmann

Nagelsmann erklärt: Darum ist Sané nicht in der Startelf

Der FC Bayern startet furios in die neue Saison. Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist von den hohen Siegen begeistert und benennt zugleich die Hauptaufgabe von Trainer Julian Nagelsmann.

Dies hat auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß begeistert wahrgenommen. „So wie die Mannschaft bisher in den zwei wichtigen Spielen gespielt hat, da hat mir das Herz im Leibe gelacht. Das war Unterhaltung pur, das hat richtig Spaß gemacht“, freute er in einem Interview mit Sky . (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Seiner Meinung nach habe man gemerkt, dass bereits früh in der Saison vieles, gar alles bei der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann funktioniert hat. „Man merkt, dass sie Spaß an ihrem Spiel haben. Die haben sich immer wieder gesteigert“, so Hoeneß. (BERICHT: Fünf Abschiedskandidaten beim FC Bayern)