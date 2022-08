Tennis: Wende? Neue Hoffnung für Djokovic wegen US Open

Novak Djokovic möchte gerne an den US Open teilnehmen, doch ein Start ist wegen der Corona-Regeln der USA nicht möglich. Nun kann der Tennis-Star aber neue Hoffnung schöpfen.

Nun steigen die Chancen für einen Start des 21-maligen Grand-Slam-Siegers aber etwas, denn in den USA wurden zuletzt die Corona-Regeln gelockert. Zudem kündigte das CDC (Centers for Disease Control and Prevention, US-amerikanische Gesundheitsbehörde) am Donnerstag an, die Einreiseregelung in den kommenden Wochen zu überprüfen und anzupassen. Wann sie eine Entscheidung treffen, ist aber noch unklar. (NEWS: Alles zur ATP)