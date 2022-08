1. FC Köln: Platzsturm und Spielabbruch bei der Reserve gegen RW Oberhausen

Fans des 1. FC Köln und von Rot-Weiß Oberhausen provozieren in der Regionalliga West einen Spielabbruch. Der Bundesligist reagiert auf Twitter und entschuldigt sich.

Eklat in Köln! Die Reserve des 1. FC Köln stand kurz vor dem ersten Erfolg der neuen Saison, ehe es zum Spielabbruch kam.

Nach drei sieglosen Spielen in der Regionalliga West führte die U21 des Bundesligisten mit 4:1 gegen Rot-Weiß Oberhausen, ehe die Partie nach 89 Minuten abgebrochen wurde.

Fanausschreitungen überschatteten die Partie am Freitagabend im Franz-Kremer-Stadion. Kurz vor dem Ende des Spiels stürmten einige Zuschauer den Platz.

Fahnenklau sorgt für Platzsturm

Im Anschluss kehrten die beiden Mannschaften nicht mehr auf das Feld zurück und blieben in den Kabinen. Wie die Partie jetzt gewertet wird, wird sich am grünen Tisch entscheiden.

Zu dem Spiel waren Teile der aktiven Fanszene der Kölner Bundesliga-Mannschaft erschienen. Die Profis treten am Samstag bei RB Leipzig an, was von zahlreichen Fans boykottiert wird.