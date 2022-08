Tennis, WTA: Hohe Auftakthürde für Serena Williams in Cincinnati - Emma Raducanu wartet

Harte Nuss zum Auftakt für Serena Williams: Der US-Tennis-Star muss auf seiner Abschiedstour beim WTA-Turnier in Cincinnati gegen US-Open-Siegerin Emma Raducanu antreten.

Serena Williams steht auf ihrer Abschiedstour beim WTA-Turnier in Cincinnati vor einer hohen Auftakthürde.

Die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin aus den USA muss sich zu Wochenbeginn in der ersten Runde in einem Duell der Generationen mit US-Open-Siegerin Emma Raducanu auseinandersetzen.

Für die 40-Jährige Williams ist es das erste Duell mit der 19 Jahre alten Britin, die im vergangenen Jahr in New York einen unglaublichen Triumph gefeiert hatte. Raducanu war die erste Qualifikantin, die in der Open Era des Tennis (seit 1968) ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte.