WWE SmackDown: Triple H setzt Comeback-Flut gefeuerter Stars fort

Comeback von Hit Row hat neue Signalwirkung

Der Rest von Hit Row hatte dann noch einen weiteren Auftritt bei SmackDown und wurde dann ebenfalls gefeuert, als Teil eine der zahlreichen Entlassungswellen in den vergangenen beiden Jahren. Als Hauptgrund galt, dass Francis sich bei den damals Verantwortlichen mit seinem Backstage-Verhalten unbeliebt gemacht haben soll. Francis war auch in der NFL bekannt als jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt - und berichtete auch nach seinem WWE-Aus, dass er bei der Liga gegen die Entlassung von B-Fab protestiert hätte, was wohl als allzu selbstbewusst wahrgenommen wurde und negativ auf ihn zurückgefallen zu sein scheint.

Die weiteren Highlights:

- Der vergangene Woche zurückgebrachte Karrion Kross meldete sich mit einer Backstage-Promo zu Wort, in denen er anspielungsreiche Worte an WWE Universal Champion Roman Reigns und dessen Herausforderer Drew McIntyre richtete. Kross meinte, dass es sich für die beiden nett anfühlen müsse, „Chosen Ones“ (Auserwählte) zu sein, während er weggeworfen worden sei wie ein ungeliebtes Spielzeug. Das sei nun vorbei - und für Reigns und McIntyre laufe die Uhr ab.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

- Auch McIntyre meldete sich bei SmackDown zu Wort und wandte sich an Kross und Reigns, auf den er bei Clash at the Castle in Cardiff Anfang September treffen wird. McIntyre - auffälligerweise ohne das Schwert, das zuletzt unter McMahon sein Markenzeichen geworden war - wurde Opfer einer Attacke von Reigns‘ Neffen Jimmy und Jey Uso, begünstig von einer Ablenkung durch Kross‘ Frau Scarlett.