FC Barcelona: Lewandowski und Co. erhalten Spielerlaubnis - Koundé fehlt

Auf der offiziellen Seite der spanischen Liga wurden der ehemalige Bayern-Stürmer sowie Andreas Christensen und Franck Kessie am Freitagabend als registriert aufgeführt.

Damit können die drei Verpflichtungen im ersten Saisonspiel am Samstagabend im Camp Nou gegen Rayo Vallecano antreten. (La Liga: FC Barcelona - Rayo Vallecano, Sa. ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Was passiert mit Koundé?

Offen sei demnach noch der Fall von Jules Koundé. Für den Verteidiger hatte Barca in diesem Sommer rund 50 Millionen Euro an den FC Sevilla überwiesen.

Chaos in Barcelona: "Das finde ich wirklich dreist"

Am Freitagmittag hatten die Katalanen mitgeteilt, dass sich der Klub mit der Firma Orpheus Media auf einen Verkauf von weiteren 24,5 Prozent der Anteile an den Barca Studios geeinigt habe. Dieser Deal spült demnach weitere 100 Millionen Euro in die Kassen des klammen Traditionsvereins.