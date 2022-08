Eintracht Frankfurt: Kostic verdient am Juve-Wechsel mit! SGE profitiert bei Pellegrini

Filip Kostic hat Eintracht Frankfurt vergleichsweise preiswert in Richtung Juventus Turin verlassen. Dennoch stehen die Hessen nicht so schlecht da - und profitieren bei Luca Pellegrini.

Eintracht Frankfurt erhält vom italienischen Rekordmeister zwölf Millionen Euro, die in drei Jahren zu je vier Millionen Euro abbezahlt werden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Boni in Höhe von drei Millionen Euro könnten die Hessen bereits innerhalb eines Jahres erhalten, die Bedingungen sind in einem realistischen Rahmen und nicht etwa an einen Champions-League-Sieg geknüpft.