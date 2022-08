Frodeno sagt Ironman-WM in Hawaii ab - Will 2023 nochmal starten

Der Triathlet muss verletzungsbedingt seine Teilnahme bei der Ironman-WM in Hawaii absagen. Das verkündete er in einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram: „Eine Verletzung beendet meine Koona-Träume für 2022.“

„Ich bin nicht bereit, aufzugeben“

Doch der dreimalige Weltmeister will seine Karriere noch nicht beenden. „Ich bin nicht bereit, aufzugeben. Nach so vielen Höhen und Tiefen in den letzten Monaten ist es eine gewisse Erleichterung, die nächsten 14 Monate, die wahrscheinlich meine letzten sein werden, neu zu planen und einen letzten Versuch zu unternehmen, einige der besten Rennen rund um den Globus zu gewinnen und am Ende die Trophäe in der Hand zu halten, die für den Sieger von Hawaii bestimmt ist“, meint Frodeno, der dann 42 Jahre alt wäre, kämpferisch. (Frodeno: Das ist mein letzter Wunsch)