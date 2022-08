Ballon d'Or: Ohne Titelverteidiger Messi - Kimmich, Lewandowski und Ronaldo unter den Kandidaten

Die Kandidaten für den Ballon d‘Or stehen fest. Auf der Shortlist fehlt ein Superstar, der in der vergangenen Saison enttäuschte. Wer beerbt Lionel Messi als besten Fußballer der Welt?

Bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres, die von France Football durchgeführt wird, stehen die Kandidaten fest. Am Freitagabend veröffentlichte das Komitee die Liste der Spieler.

Auch Robert Lewandowski steht zur Wahl

Kopa Trophy: Sechs Bundesliga-Profis nominiert

Jamal Musiala, Ryan Gravenberch (beide FC Bayern) und Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) gehören indes zu den zehn Nominierten für die Kopa Trophy , die an den besten Fußballer unter 21 Jahren vergeben wird.

Revolution bei Ballon d‘Or

Der nächste Goldene Ball wird also für die Saison 2021/2022 vergeben. Die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) wird hingegen in die Ausgabe 2023 integriert.