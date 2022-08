2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SC Paderborn 07, 0:1 (0:0)

Der 1. FC Kaiserslautern steckte am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen den SC Paderborn 07 mit 0:1.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Hendrick Zuck erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 48. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem SCP und Lautern aus.