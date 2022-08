BVB-Star Jude Bellingham vor Freiburg-Partie vor Gericht geladen

BVB-Star Jude Bellingham ist in seiner englischen Heimat Birmingham vor Gericht geladen worden. Grund dafür ist ein Verkehrsvergehen.

Grund dafür war ein Gerichtstermin in seiner englischen Heimat Birmingham, zu dem er am Mittwoch erschienen ist. Dies berichten die Ruhr Nachrichten .

Der 19-Jährige war demnach aufgrund eines Verkehrsvergehen angeklagt worden. Er soll am 1. März in Birmingham am Steuer seines Autos auf seinem Smartphone WhatsApp-Nachrichten verschickt haben.