Klosterhalfen plant Doppel-Start bei European Championships

Konstanze Klosterhalfen will das WM-Drama in München vergessen lassen. Dabei plant die deutsche Medaillenhoffnung einen doppelten Angriff auf das Podest.

Rund drei Wochen später fühlt sie sich aber wieder fit und will nun in Deutschland voll angreifen. Dabei will sie sogar auf zwei Strecken an den Start gehen. „In München ist ein Doppelstart geplant - über die 10.000 Meter am Montag und die 5.000 Meter am Donnerstag“, enthüllt sie bei SPORT1.