La Liga: Rettet Ex-Real-Star Isco seine Karriere beim FC Sevilla?

Ex-Real-Star Isco hat einen neuen Verein gefunden. Beim FC Sevilla will der Spanier an alte Zeiten anknüpfen.

Nach über einem Monat hat es endlich funktioniert: Der ehemalige Real-Spieler Isco hat einen neuen Verein gefunden. Der Mittelfeldspieler bleibt in Spanien und schließt sich dem FC Sevilla an.

Der Vertrag des 30-Jährigen war im Sommer bei den Königlichen ausgelaufen, der kreative Mittelfeldspieler war seit dem 1. Juli also ohne Arbeitgeber. Trotz zahlreicher Angebote wollte das einstige Mega-Talent definitiv in Spanien bleiben. Bei den Andalusiern unterschrieb der 30-Jährige einen Zweijahresvertrag bis 2024.

Für Isco, der sich mit lediglich 14 Einsätzen in La Liga in der vergangenen Saison bereits auf dem Abstellgleis bei Real Madrid befand, ist es nach Valencia, Malaga und Real bereits die vierte Station im spanischen Profifußball.

Real zahlte 30 Millionen Euro für Isco

Der „Golden Boy“ des Jahres 2012 überzeugte von Anfang an im Trikot der Königlichen und ließ in der ersten Saison mit acht Toren in La Liga und drei Treffern in der Champions League aufhorchen.