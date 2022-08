Timo Werner zurück bei RB Leipzig: Der rätselhafteste Move seit langer Zeit | Kolumne

Das Kuriose an diesem Transfer waren die Reaktionen, die er hervorgerufen hat: Alle finden ihn okay oder sind sogar begeistert, dass der Stürmer wieder da ist; nur ich fühle mich allein wie selten zuvor.

Bin ich denn der einzige, der an diesem Transfer rein gar nichts versteht?

Timo Werner verlässt Premier League für RB

Timo Werner ist im besten Fußballalter. Er spielt in der besten Liga der Welt. Bei Thomas Tuchel, dem aktuell besten Trainer der Welt. Er verdient einen dermaßen großen Haufen Geld, dass es sogar einem Modeste fast zu viel wäre.

Unter diesen Voraussetzungen zu RB Leipzig wechseln, das ist, als hätte van Gogh einst mit Picasso in einer WG an der Côte d‘Azur gelebt und dann entschieden, in Ludwigshafen Industrieporträts zu malen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)