BVB: Karim Adeyemi kritisiert Fußball-Geschäft wegen Situation um Sébastien Haller

„Das war eine sehr bittere Nachricht. Wir hoffen sehr, dass es ihm bald wieder gutgeht. Man muss damit nun leider so umgehen, als wäre er verletzt. Deswegen müssen wir schauen, dass wir weitermachen und unsere Spiele gewinnen“, sagte Adeyemi (Bundesliga: SC Freiburg - Borussia Dortmund, Freitag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) .

Er fügte an: „Im Fußball interessiert es niemanden, ob Haller dabei ist oder nicht - wir müssen weiter unsere Punkte holen. Sein Ausfall darf keine Ausrede sein. In diesem Business ist es ein bisschen ekelhaft. Da interessiert es Journalisten nicht unbedingt, was gerade im Verein los ist.“