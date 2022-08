Statistiken zum 2. Bundesliga-Spieltag: Müller vor Bayern-Meilenstein - BVB will Serie stoppen

Der VfL Wolfsburg ist in München ein besonders willkommener Gast, denn Punkte nimmt er so gut wie nie mit. Dafür winkt Bayern-Star Thomas Müller ein Meilenstein.

Der BVB will in Freiburg derweil eine kleine schwarze Serie durchbrechen. Dem FC Schalke 04 droht ein unschönes Jubiläum.

SC Freiburg – Borussia Dortmund (Fr., 20:30 Uhr)

Zwar hat der BVB gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine bessere Bilanz (2,15 Punkte pro Spiel), aber in Freiburg ist er seit drei Jahren sieglos.

Der SCF bestreitet sein 750. Bundesligaspiel, in dem Trainer Streich mit HSV-Meistermacher Ernst Happel nach Siegen (109) gleichziehen könnte. Kollege Edin Terzic leitet sein 25. BVB-Spiel, überholt damit Erich Ribbeck.

Bayer Leverkusen – FC Augsburg (Sa., 15:30 Uhr)

In elf gemeinsamen Bundesligajahren hat Leverkusen nie gegen Augsburg verloren (15-7-0), das ist Rekord für eine Paarung im Oberhaus.

In den letzten vier Jahren holte der FCA nur einen Punkt gegen Bayer, das nur sechs der letzten 65 Duelle gegen Teams der unteren Tabellenhälfte verlor.

RB Leipzig – 1. FC Köln (Sa., 15:30 Uhr)

Doch Vorsicht: Leipzigs Rückkehrer Timo Werner verlor in der Bundesliga drei von fünf Heimspielen gegen Köln, das wiederum seit 12 Bundesligapartien nicht zu null spielte und zuletzt in die Abstiegssaison 2005/06 mit zwei Siegen startete. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

1899 Hoffenheim – VfL Bochum (Sa., 15:30 Uhr)

Nur gegen sechs Klubs hat Bochum eine positive Auswärtsbilanz in der Bundesliga, Hoffenheim gehört dazu (2-0-1).

Überhaupt gewann der VfL die letzten drei Duelle mit der TSG, die in der Bundesliga nun schon zehn Spiele auf einen Sieg wartet und zuletzt viermal verlor. TSG-Trainer André Breitenreiter aber verlor weder als Spieler noch als Trainer ein Heimspiel gegen Bochum.

Hertha BSC – Eintracht Frankfurt (Sa., 15:30 Uhr)

Aber nur in vier der letzten 16 Duelle feierte der jeweilige Gastgeber einen Sieg, in den letzten sechs fielen mindestens vier Tore.

Werder Bremen – VfB Stuttgart (Sa., 15:30 Uhr)

Am 2. Dezember 2017 feierte Werder seinen letzten Sieg (1:0) gegen den VfB, danach gab es nur noch einen Punkt aus fünf Spielen.

Trotzdem traf Werder gegen kein Team öfter (179x) als gegen den VfB, der seit zehn Auswärtsspielen auf einen Dreier in der Bundesliga wartet.

FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach (Sa., 18:30 Uhr)

Der Aufsteiger feiert bei seiner Heimpremiere Jubiläum - bloß wie viele? Im 900. Bundesliga-Heimspiel will er die 200. Niederlage sicher gern noch aufschieben.

Zuletzt fielen auf Schalke am 20. August 1996 keine Tore in diesem Duell. Die Gladbacher wollen mit zwei Siege in die Saison starten, es wäre erst das dritte Mal.