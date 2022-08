2. Bundesliga: HSV, Kaiserslautern, Hannover LIVE im TV, Stream, Ticker

Der 4. Spieltag der 2. Bundesliga steht an - und wieder gibt es einige heiße Partien im Programm. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Der 1. FC Kaiserslautern kam nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga optimal in die neue Saison. Die Roten Teufel sind nach drei Spielen immer noch ungeschlagen und können mit mit einem Sieg gegen den SC Paderborn am Freitagabend zumindest für eine Nacht auf Platz eins springen.