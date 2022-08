Bundesliga: Eintracht Frankfurt verkündet Kostic-Entscheidung

Jetzt ist es offiziell! Filip Kostic verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zu Juventus Turin. Das gab die Eintracht am Freitag bekannt.

„Die Entwicklung von Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt der Gewinn der Europa League wird immer mit Filip Kostic verbunden bleiben“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in einer Mitteilung.

Nach langwierigen Verhandlungen haben sich beide Klubs auf 12 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni in Höhe von drei Millionen Euro für Kostic geeinigt, der in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023 hatte. Die Summe wird über drei Jahre hinweg bezahlt, wie Juve offiziell bekannt gab. Bei der Alten Dame unterschreibt der Serbe einen Vertrag bis 2026.