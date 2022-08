EM-Start? So steht es um deutsche Gold-Hoffnung Malaika Mihambo

Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihren EM-Start vier Tage vor der Weitsprung-Qualifikation in München weiter offen gelassen.

Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat ihren EM-Start vier Tage vor der Weitsprung-Qualifikation in München weiter offen gelassen, sich aber optimistisch gezeigt: „Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent meiner Leistungsfähigkeit“, sagte die Olympiasiegerin am Freitag im Trainingslager in Erding: „Das Gute ist aber, dass ich ein Training durchstehen kann, von daher sieht es auch ganz gut aus, dass ich die Wettkämpfe gut bestreiten kann.“