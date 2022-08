Gold-Chancen im Teamsprint und in der Teamverfolgung

Auf die Bahnrad-Asse ist Verlass: Das deutsche Team hat bei der Multi-EM in München die ersten Medaillen auf dem Holzoval sicher.

Der Gold-Vierer von Tokio um Lisa Brennauer sowie die Teamsprint-Weltmeisterinnen um Emma Hinze zogen am Freitag in die jeweiligen Gold-Finals am Nachmittag ein.