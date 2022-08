FC Bayern: "Ohne Lewandowski blühen alle anderen auf" - Effenberg schwärmt

„Insgesamt blühen alle anderen ohne Lewandowski ein Stück weit auf, weil man sich nicht mehr nur auf ihn fokussiert. Das kann auch Freiheiten und Freiraum für andere schaffen“, schreibt der SPORT1 -Experte in seiner Kolumne bei t-online .

Man sehe, „was für Qualitäten diese Jungs haben“, betont Effenberg - und hebt insbesondere Jamal Musiala heraus, „der in überragender Form ist“.

Vom Bambi zum Boss: So prägt Musiala die Bayern

In den Augen des Champions-League-Siegers von 2001 profitiere gerade der 19-Jährige, der nach zwei Pflichtspielen schon drei Treffer auf dem Konto hat, von den neuen Freiheiten ohne klassischen Neuner im Sturmzentrum: „Er hätte die Tore mit Lewandowski vielleicht nicht gemacht, weil der dann möglicherweise genau dort gestanden hätte.“

FC Bayern: De Ligt bald in der Startelf?

Dann werde es die Aufgabe von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sein, „auch Lösungen für Spiele gegen tiefstehende Gegner wie Chelsea und Co. zu finden“.

Hilfreich könnten dann die hochkarätigen Neuzugänge werden - auch wenn bislang außer Sadio Mané noch keiner von ihnen in der Startelf stand. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Bei Top-Neuzugang Matthijs de Ligt rechnet der 54-Jährige damit, dass er „mehr Minuten bekommen und bald von Anfang an spielen“ wird. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich am Sonntag im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. (Bundesliga: FC Bayern München - VfL Wolfsburg, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)