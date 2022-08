Nagelsmann sieht „keinen Grund“ für Wechsel

Nagelsmann will Mannschaft gegen Wolfsburg nicht ändern © AFP/SID/Daniel ROLAND

Julian Nagelsmann plant für das Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg erneut keine Veränderungen in seiner zuletzt überragenden Startelf.

Stars wie Matthijs de Ligt und Leroy Sane müssen sich weiter in Geduld üben: Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann plant für das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg erneut keine Veränderungen in seiner zuletzt überragenden Startelf.