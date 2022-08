NFL: Lions-QB Goff huldigt St. Brown - "Das ist so selten in diesem Alter."

NFL-Brüder St. Brown wollen unbedingt in Deutschland spielen

Lions-Quarterback Jared Goff hat in diesem Jahr eine klare erste Anspielstation, der er noch vieles zutraut. Vor allem eine bestimmte Fähigkeit mach Amon-Ra St. Brown so stark.

Die Detroit Lions haben dieses Jahr in der Offensive einige Optionen. Neben Tight End T.J. Hockenson, den Wide Receivern D.J. Chark und Josh Reynolds gibt es für Quarterback Jared Goff aber eine klare Nummer Eins: Amon-Ra St. Brown! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

„Ich suche nach ihm auf dem Feld, wenn ein Spielzug zusammenbricht. Und ich suche ihn, wenn wir genau jetzt eine wichtige Aktion brauchen“, sagte Goff bei ESPN über den deutsch-amerikanischen Receiver, der in seiner Rookie-Saison im vergangenen Jahr 912 Receiving Yards und fünf Touchdowns verbuchen konnte.

Vor allem durch die letzten sechs Spiele machte der 22-Jährige auf sich aufmerksam und konnte in diesem Zeitraum einen Raumgewinn von 550 Yards erzielen. Auch dadurch wurde er als Offensive Rookie des Monats Dezember ausgezeichnet. (NEWS: St. Brown über Offseason und Saisonziele)

Goff lobt: „So selten in diesem Alter“

„Er kann einen Sweep bis in die Endzone laufen“, lobt Goff die läuferischen Fähigkeiten seines Receivers. Zu Recht, immerhin erlief sich Brown 424 seiner 912 Yards erst nach dem gefangenen Pass. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Eine weitere Stärke sieht der Quarterback im Spielverständnis von St. Brown: „Er versteht die Defense und die Deckung. Diese Fähigkeit ist für einen jungen Spieler so selten. Er stellt immer die richtigen Fragen und versteht, was auf der anderen Seite vor sich geht.“

Angesichts dieser Aussagen dürfen sich deutsche Football-Fans auf die neue Saison freuen. Können Goff und St. Brown für eine bessere Lions-Saison sorgen als vergangene Spielzeit? Damals wurde man mit nur drei Siegen aus 17 Spielen abgeschlagen Letzter in der NFC North. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Gespannt darf man aber vor allem auf die Leistungen des Deutschen sein, der zum Start der neuen Saison seine letztjährige Form bestätigen will. Am 18. September starten die Lions gegen die Washington Commanders in die neue Spielzeit.