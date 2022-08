„Champions for Charity“: Benefizspiel mit Dirk Nowitzki, Mick Schumacher und Co. live auf SPORT1

Das größte Benefiz-Fußballspiel Deutschlands feiert sein Comeback und SPORT1 ist wieder mittendrin: Nach dreijähriger Corona-Zwangspause findet am 24. August im Frankfurter Waldstadion die vierte Auflage von „Champions for Charity“ zu Ehren von Michael Schumacher statt.

SPORT1 zeigt nach 2016, 2017 und 2019 auch die anstehende Ausgabe von „Champions for Charity“ am Mittwoch, 24. August, live ab 18:00 Uhr im Free-TV und im Simulcast-Livestream auf den digitalen SPORT1 Plattformen.

Die Übertragung aus der Main-Metropole begleiten Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Oliver Forster. Die Erlöse des Spiels gehen an soziale Projekte der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher.

Eintracht Frankfurt beim Heimspiel stark vertreten

Nach den Austragungsorten in Mainz und Leverkusen steht für „Champions for Charity“ nun die Premiere im Frankfurter Waldstadion an.

Große Sportvielfalt bei „Champions for Charity“

Die Infos zu „Champions for Charity“

Bereits zum vierten Mal treten auf Initiative von Dirk Nowitzki und Mick Schumacher und mit Unterstützung der ING Deutschland Sportler aus vielen verschiedenen Disziplinen für den guten Zweck an. Die Erlöse des Spiels kommen sozialen Projekten der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher zu Gute.

Nach 2016 und 2017 in Mainz und 2019 in Leverkusen kommt „Champions for Charity“ am 24. August 2022 auf Einladung der Stadt Frankfurt ins Waldstadion nach Frankfurt am Main.