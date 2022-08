BVB: Moukoko in der Sackgasse? So geht er mit dem Modeste-Transfer um

Der BVB reagiert mit der Verpflichtung von Anthony Modeste auf den Ausfall von Sébastien Haller. Was bedeutet das für Youssoufa Moukoko?

Anthony Modeste war ein gefragter Mann. Als der Franzose am Mittwoch sein erstes Training im schwarz-gelben Trikot bestritten hatte, wollten die Fans im Anschluss vor allem mit ihm Selfies machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der 34 Jahre alte BVB-Neuzugang, der als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller vom 1. FC Köln geholt wurde, soll die Anhänger am Freitag am besten schon auf anderem Wege glücklich machen.